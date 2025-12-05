Ravenna, “se investi 10mila euro, ne ricaverai 100mila”: truffa milionaria dei broker abusivi, tre arresti VIDEO

I finanzieri del Comando Provinciale di Ravenna, hanno dato esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi nei confronti di tre uomini indagati per truffa e abusivismo finanziario, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere (per un trevigiano) e degli arresti domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico (per due professionisti ravennati), con il contestuale sequestro preventivo dei profitti illeciti.

Il provvedimento si pone a valle di articolate indagini, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica, iniziate anche avvalendosi del contenuto di alcuni servizi giornalistici che stavano ponendo in luce una serie di presunte truffe perpetrate dai professionisti ravennati: i due infatti, nell’ambito della gestione di un centro elaborazioni dati che si occupava di adempimenti fiscali, proponevano ai propri clienti soluzioni finanziarie destinate alla realizzazione di progetti di investimento con il conseguimento di elevate rendite finanziarie in Romania.

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, sono state sviluppate tramite la ricerca e l’ascolto delle numerose vittime e l’effettuazione di perquisizioni locali nel citato centro di elaborazione dati e nelle abitazioni degli indagati. Tali attività hanno fatto emergere come gli indagati, approfittando della fiducia che molti dei clienti (alcuni peraltro in situazione di crisi finanziaria o che avevano perso la casa durante l’alluvione) o risparmiatori riponevano nei professionisti, sono riusciti ad ottenere fraudolentemente cospicue somme di denaro.