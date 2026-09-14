Ravenna, “Scuole sicure”: il bilancio della Polizia Locale dopo sette mesi di controlli

Concluso il progetto “Scuole sicure” a tutela dei giovani. Il bilancio dei controlli sul territorio contro spaccio e degrado vicino a scuole e aree di aggregazione. La Polizia locale di Ravenna ha tracciato il bilancio consuntivo del progetto “Contrasto all’illegalità diffusa e allo spaccio di droga vicino alle scuole o luoghi di aggregazione giovanili”, attuato da dicembre 2025 a giugno 2026.
Sono stati realizzati cinque brevi video pensati come strumento d’impatto e immediata comprensione per mostrare chiaramente ai giovani le gravissime conseguenze fisiche, legali e sociali del mettersi alla guida dopo aver consumato alcol o assunto sostanze stupefacenti.
Le diverse attività legate al progetto si sono concentrate nel centro storico e nella prima periferia della città, vigilando e svolgendo informazione e prevenzione in oltre venti istituti scolastici (tra cui il liceo classico Dante Alighieri, l’Itc Ginanni, l’Itis Baldini e la scuola media Guido Novello) e i principali poli di aggregazione come la Rocca Brancaleone, il Bike Park del Polisportivo Darsena e i giardini Speyer.