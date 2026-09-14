Ravenna, “Scuole sicure”: il bilancio della Polizia Locale dopo sette mesi di controlli

Le diverse attività legate al progetto si sono concentrate nel centro storico e nella prima periferia della città, vigilando e svolgendo informazione e prevenzione in oltre venti istituti scolastici (tra cui il liceo classico Dante Alighieri, l’Itc Ginanni, l’Itis Baldini e la scuola media Guido Novello) e i principali poli di aggregazione come la Rocca Brancaleone, il Bike Park del Polisportivo Darsena e i giardini Speyer.

Sono stati realizzati cinque brevi video pensati come strumento d’impatto e immediata comprensione per mostrare chiaramente ai giovani le gravissime conseguenze fisiche, legali e sociali del mettersi alla guida dopo aver consumato alcol o assunto sostanze stupefacenti.

Concluso il progetto “Scuole sicure” a tutela dei giovani. Il bilancio dei controlli sul territorio contro spaccio e degrado vicino a scuole e aree di aggregazione. La Polizia locale di Ravenna ha tracciato il bilancio consuntivo del progetto “Contrasto all’illegalità diffusa e allo spaccio di droga vicino alle scuole o luoghi di aggregazione giovanili”, attuato da dicembre 2025 a giugno 2026.

Nel corso dei servizi pianificati, gli agenti della Polizia locale hanno sottoposto a controllo 225 persone, di cui 166 maggiorenni e 59 minori. I controlli mirati hanno portato a importanti risultati sul fronte giudiziario e amministrativo con due arresti in flagranza: una persona per spaccio di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di 41 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina e una persona per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sono state trasmesse alla Prefettura 31 segnalazioni per possesso di droga per uso personale (24 maggiorenni e 7 minorenni), con il conseguente sequestro amministrativo di 31 grammi di hashish. Sul territorio sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro penale ulteriori 23,4 grammi di hashish e 2,31 grammi di cocaina.

Denunce alla Procura della Repubblica: inoltrate altre 13 notizie di reato, tra cui 5 per clandestinità, 2 per inosservanza delle norme sugli stranieri , 3 per violazione del Foglio di via, una per porto di oggetti atti ad offendere, una per violazione di Daspo urbano e una per violazione del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di istituti scolastici.

Sul piano della vivibilità e del decoro urbano, gli interventi normativi sono stati altrettanto rigorosi: 30 persone sono state attinte da un immediato ordine di allontanamento, 9 sanzioni elevate per indebito stazionamento in aree tutelate, 53 violazioni accertate ai sensi del Regolamento di Polizia urbana, 14 violazioni al Regolamento del verde, 20 sanzioni per manifesta ubriachezza e 2 per atti contrari alla pubblica decenza.