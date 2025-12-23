Ravenna, scuole d’infanzia comunali: via alle iscrizioni

Sono aperte da oggi, martedì 23 dicembre, a giovedì 15 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027, per i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

Rispetto agli scorsi anni, il servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ha anticipato il periodo di apertura del bando, per consentire alle famiglie di ottenere tempi di risposta più allineati a quelli della scuola dell’infanzia statale.

Per effettuare la domanda di iscrizione on line occorre essere in possesso di identità digitale e accedere al link https://comune.ravenna.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/ nel periodo di apertura del bando.

Possono presentare domanda i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini e delle bambine in età. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 22 dicembre 2025.

Per presentare la domanda non occorre essere in possesso dell’Isee.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione della domanda o sull’utilizzo della procedura online è possibile rivolgersi al servizio di help-desk contattando i numeri 0544/482394 - 485408, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, o scrivendo una email all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it.

Coloro che non dispongono di mezzi informatici propri possono rivolgersi, previo appuntamento, agli uffici decentrati sul territorio o alla Casa delle Culture - piazza Medaglie d’Oro, Ravenna.

Come previsto dalla circolare ministeriale PG. 100847 del 17/12/2025, le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali vanno presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio rivolgendosi direttamente alle segreterie degli istituti comprensivi a cui fanno riferimento le singole scuole che metteranno a disposizione la relativa modulistica.

Per le scuole dell’infanzia paritarie Fism, i genitori interessati all’iscrizione devono contattare direttamente le scuole per avere tutte le informazioni utili.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito https://comune.ravenna.it/argomento/nidi-e-scuole-dellinfanzia/ e nella “Guida da 3 a 6 anni – Viaggio nei servizi per l’infanzia del Comune di Ravenna”: https://comune.ravenna.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/guida-da-3-a-6-anni-viaggio-nelle-scuole-dellinfanzia-del-comune-di-ravenna/