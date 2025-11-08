Ravenna. Scuola Pascoli premiata come “Cittadina Solidale 2025”

Venerdì 7 novembre il presidente dell’ODV Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, ha consegnato all’assessora all’Istruzione Francesca Impellizzeri la pergamena “Cittadina e Cittadino Solidale 2025” destinata alla Scuola Primaria Giovanni Pascoli di Ravenna.

Il riconoscimento, promosso dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato, è stato attribuito alla scuola per “essersi dedicata, con solidarietà e sorriso, alle famiglie bisognose di Ravenna e provincia che si affidano a Il Terzo Mondo ODV e allo Sportello del Sorriso, culla per i bambini meno fortunati”. La cerimonia ufficiale si era svolta il 4 ottobre durante la festa del volontariato locale.

"La Scuola Pascoli è stata candidata per aver partecipato attivamente alla raccolta di pacchi regalo per i bambini più vulnerabili, sostenendo la settima edizione del progetto 'Grazie Babbo Natale'", ha spiegato Tchameni. "Quando è un bambino a tendere la mano a un altro, il valore del dono assume un significato ancora più profondo. L'aiuto tra animi puri rappresenta un esempio di umanità da promuovere e onorare."