Ravenna, scuola media di Sant’Alberto: raccolte oltre 1.500 firme

Raccolte più di 1.500 firme per la scuola secondaria di primo grado di Sant’Alberto “Corrado Viali”. Lo annunciano i promotori in una nota.

“Questa mobilitazione dimostra quanto la scuola sia percepita come un presidio fondamentale per la vita sociale, culturale ed educativa del territorio, non solo dalle famiglie direttamente interessate, ma dall’intera comunità. E’ stato un segnale concreto della fiducia che famiglie e territorio ripongono nell’istituzione scolastica: un punto di riferimento stabile, un presidio educativo e un luogo di crescita condivisa. Il territorio ha espresso con chiarezza due principi: non accetta che i propri ragazzi e le proprie ragazze siano considerati semplici numeri; richiede un’istruzione equa e una distribuzione delle classi omogenea rispetto agli altri plessi del comprensorio.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno aderito alla petizione, dimostrando una partecipazione ampia e consapevole”.