Ravenna, scuola “Il gabbiano”: approvati i lavori all’impianto termico

La giunta di Ravenna ha approvato nei giorni scorsi il progetto di riqualificazione dell’impianto termico a servizio della scuola dell’infanzia “Il gabbiano”, in via Rotta 44. L’impianto attuale risulta infatti bisognoso di un ammodernamento. Pertanto si provvederà al completo rifacimento della centrale termica con un nuovo generatore di calore a condensazione, alla realizzazione di nuove linee di distribuzione idronica e all’installazione di terminali di emissione (radiatori con valvole termostatiche e sistemi di protezione anti urto per bambini) per il riscaldamento invernale.

Si prevede di eseguire i lavori prossimamente e di ultimarli prima dell’inizio della stagione invernale, al fine di garantire il servizio di riscaldamento della scuola. Il costo dei lavori è di 200mila euro ed è finanziato nel Piano investimenti 2025.