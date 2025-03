Ravenna, scuola dell’infanzia “Felici Insieme”: approvati lavori per 350mila euro

A Ravenna è stato approvato dalla giunta un progetto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia “Felici Insieme”, in via Palestro 5, del valore di 350 mila euro.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione - afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - che punta a sviluppare l’obiettivo di conservare e migliorare il patrimonio edilizio pubblico a beneficio della comunità tutta e di quella scolastica in particolare. Nello specifico si tratta di un intervento di efficientamento energetico per garantire il miglior confort a chi ogni giorno frequenta quegli spazi”.

Il progetto prevede, tra gli altri, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico tramite la sostituzione degli attuali infissi esterni con l’installazione di nuovi, in alluminio, dotati di vetro camera in grado di garantire adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di isolamento termoacustico, migliorando il confort termico e acustico, con la conseguente riduzione del consumo energetico per la climatizzazione invernale. Si provvederà inoltre all’installazione di sistemi di ombreggiamento del tipo tende frangisole motorizzate e tende alla veneziana. E’ inoltre previsto il rifacimento della pavimentazione esterna disconnessa tramite rimozione di quella esistente in lastre in cemento prefabbricate e la sostituzione con pavimentazione autobloccante per rimuovere i dislivelli attualmente esistenti tra interno ed esterno.

La spesa è contenuta nel Piano degli Investimenti 2025.