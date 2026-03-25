Ravenna, scoppia la rissa al Kebab: un ferito al Pronto Soccorso, due uomini in Questura

Una violenta rissa tra extracomunitari è scoppiata nei pressi del Kebab di Piazza Baracca a Ravenna. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, verso le 14.30 un alterco è degenerato e si è passati alle mani, con almeno tre uomini coinvolti. Sul posto si è immediatamente recata l’ambulanza del 118, che ha soccorso un ferito e ha atteso l’arrivo di Polizia di Stato (giunta con due volanti della Questura) e Carabinieri (un’auto del Radiomobile) vista la situazione particolarmente tesa. Un uomo ferito ad una mano è stato portato al Pronto Soccorso, mentre altri due uomini sono stati condotti in Questura per essere identificati.