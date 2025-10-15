Ravenna, scoperto il cadavere di un uomo nel canale - Gallery

Trovato un corpo senza vita nel canale scolo Fagiolo, nei pressi del cimitero di Ravenna in via Scolo Fossolo. Il corpo, dai primi riscontri risulta essere quello di un uomo. Il cadavere è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi dai Vigili del Fuoco: dai primi riscontri, pare che l’uomo fosse sparito da casa da almeno due-tre giorni. La scoperta del corpo risale a circa un’ora, verso le 12.30 fa da parte di alcuni passanti, che hanno notato il corpo riverso a faccia in giù. Sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanza del 118, insieme ai familiari per il riconoscimento. Dalle prime ipotesi si fa largo quella della caduta accidentale.