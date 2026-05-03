Ravenna, scoperto e denunciato locale sovraffollato: tre volte e mezzo la capienza consentita

RAVENNA. Primo Maggio all’insegna della sicurezza sul litorale ravennate: servizi straordinari di controllo del territorio a Cervia, Milano Marittima e Marina di Ravenna. In occasione della Festa dei Lavoratori, e in risposta alle esigenze di sicurezza emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Ravenna ha disposto un articolato dispositivo di controllo straordinario del territorio che nella serata del 1° maggio ha interessato simultaneamente il litorale cervese - con particolare attenzione alle aree di Cervia e Milano Marittima - e la località di Marina di Ravenna.

Nel corso dei servizi sono state complessivamente identificate oltre 270 persone e controllati quasi 50 veicoli, con attività che hanno interessato sia la circolazione stradale - con l’impiego di etilometro - sia gli esercizi pubblici e commerciali presenti nelle due località, oggetto di verifiche amministrative, fiscali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

I controlli amministrativi hanno consentito di rilevare una serie di irregolarità a carico di diversi esercizi, tra cui violazioni in materia di sicurezza antincendio, mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa sul consumo di bevande alcoliche e omissioni nella emissione di documentazione fiscale. In uno degli esercizi controllati è stata riscontrata una situazione di particolare gravità: la presenza di un numero di persone di gran lunga superiore alla capienza consentita - circa tre volte e mezzo il limite autorizzato - unitamente alla presenza di lavoratori in posizione irregolare e all’inottemperanza alle prescrizioni in materia di pubblico spettacolo, circostanze per le quali seguiranno sanzioni sia in sede amministrativa che penale.

Anche i controlli sulla circolazione stradale hanno dato esito a diversi interventi: sono stati accertati più casi di guida in stato di ebbrezza, alcuni dei quali hanno comportato il deferimento all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, con applicazione in un caso della disciplina specifica prevista per i conducenti neopatentati. Un ulteriore soggetto è stato inoltre sanzionato per manifesta ubriachezza.