Ravenna, scoperto con oltre un chilo di hashish: arrestato per spaccio

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Stazione di Mezzano ha proceduto al controllo dell’uomo, il quale si trovava in quel luogo in violazione delle prescrizioni relative alla misura alternativa alla detenzione a cui è attualmente sottoposto.

L’atteggiamento nervoso e agitato dell’uomo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in 12 panetti, un bilancino di precisione funzionante e vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Al termine delle formalità di rito in caserma, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.