Ravenna, scoperti migranti al lavoro in nero nei campi e in un’officina

Lavoro nero e occupazione di migranti irregolari. Sono gli esiti di verifiche disposte dal personale in forza all’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, unitamente all’Asl, nel territorio ravennate. Nell’ambito di una verifica in un fondo agricolo nel territorio ravennate, gli ispettori trovavano intenti alla raccolta di frutta, 5 braccianti provenienti dal Nord Africa, di cui uno è risultato essere privo dell’obbligatorio permesso per motivi di lavoro, pertanto anche in “nero”. Nel corso degli accertamenti ispettivi, è stato accertato che il lavoratore migrante aveva solo un permesso per protezione internazionale rilasciato da poco tempo, per cui il bracciante non era ancora occupabile. Inoltre, gli ispettori hanno trovato in un’officina meccanica, un altro lavoratore migrante e richiedente la protezione internazionale che non era stato ancora regolarizzato per poter essere adibito ad attività lavorative, pertanto irregolare ed “in nero”. All’esito i datori di lavoro sono stati deferiti all’Autorità competente.