Ravenna, scoperti 20 involucri di cocaina nel bar: disposta la chiusura per 15 giorni

Il Questore di Ravenna oggi, venerdì 7 novembre, ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico del forese, con la conseguente chiusura temporanea del locale. Nel 2022 e nel 2024 il locale era già stato oggetto di chiusura poiché all’interno del locale le forze di polizia avevano sequestrato della sostanza stupefacente. Qualche giorno fa, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati relativi agli stupefacenti, agenti della Polizia di Stato all’interno del locale, ha rinvenuto e sequestrato una ventina di involucri contenenti cocaina. Il Questore ha così decretato la sospensione del pubblico esercizio, che resterà chiuso per quindici giorni.