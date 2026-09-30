Ravenna, scoperta un’officina abusiva, l’area messa sotto sequestro

Diversi autoveicoli fuori uso parzialmente smontati e significativi quantitativi di rifiuti, anche di natura pericolosa: è quanto rinvenuto in una località del forese ravennate nel corso di un controllo che ha portato al sequestro penale di un’area dove veniva svolta gestione di rifiuti non autorizzata e autodemolizione abusiva.

L’intervento è stato eseguito giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna in collaborazione con la Polizia Locale – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela Consumatori, nell’ambito di un’attività di controllo effettuata presso la sede di un’impresa individuale del settore del commercio di autoveicoli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’interno dell’area sarebbero state svolte attività riconducibili allo smontaggio di autoveicoli fuori uso, con conseguente presenza e accumulo di rifiuti. Alla luce degli elementi raccolti, i militari hanno proceduto al sequestro dell’area interessata e dei materiali presenti, che saranno oggetto degli ulteriori verifiche. Il sequestro è stato eseguito a carico della titolare dell’impresa, alla quale saranno eventualmente attribuite le responsabilità che dovessero emergere.