Ravenna, scontro tra scooter e camper: giovane in gravi condizioni

Grave incidente nella serata di oggi, poco prima delle 20, in viale Europa. Un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter è rimasto ferito in modo serio dopo uno scontro con un camper avvenuto all’altezza del distributore Eni.

Il giovane, che procedeva in direzione del Pala De André, è stato soccorso dai sanitari del 118 e, viste le condizioni critiche, intubato e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cesena.

Ancora in corso di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia locale di Ravenna la dinamica dell’incidente, che ha richiesto anche la gestione del traffico nella zona.