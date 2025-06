Ravenna, scontro tra auto: sette feriti, uno è gravissimo

RAVENNA. Grave incidente questa mattina all’alba, attorno alle 5.30, sulla via Dismano, nei pressi dell’aeroporto La Spreta. Due auto, una Ford e una Dacia, si sono scontrate. Cinque persone sulla prima e due sulla seconda. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero. Il bilancio è di sette feriti di cui uno in gravissime condizioni. Sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto una persona dall’abitacolo della Ford. La strada è rimasta chiusa al traffico anche per consentire l’atterraggio dell’elicottero.