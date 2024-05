Ravenna, scontro tra auto in via Sant’Alberto: morta una donna, altre tre persone ferite

Tragico impatto frontale in via Sant’Alberto nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio 2024 poco prima delle 17 a circa un chilometro dall’incrocio per San Romualdo. Nell’urto sono rimaste coinvolte due vetture, un crossover azzurro Dr 4 e una Nissan Leaf bianca: l’impatto è stato devastante e ad avere la peggio è stata la 71enne ravennate Gabriella Rinaldi. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, affidata ai rilievi della Polizia locale di Ravenna intervenuta sul posto, sembra che il crossover Dr 4, che stava percorrendo la strada provinciale con direzione Ravenna-Sant’Alberto, abbia invaso la corsia opposta per cause ancora in corso di accertamento, andando a scontrarsi frontalmente con la Nissan che proveniva dalla corsia di marcia opposta. Gabriella Rinaldi, che era seduta nella parte del passeggero della Nissan è purtroppo deceduta sul colpo nell’impatto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite: a guidare la Nissan era il marito della donna, classe 1949. E’ stato l’anziano a confermare dall’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna dove è stato ricoverato (non in pericolo di vita) che sulla macchina con lui c’era la moglie, perché sul luogo del sinistro non è stato possibile rinvenire documenti d’identità della donna, ma solo la tessera di affiliazione a una associazione sportiva. Conseguenze preoccupanti anche per le due persone che si trovavano a bordo della Dr 4, due coniugi di 75 e 76 anni, lei lughese e lui faentino: entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.