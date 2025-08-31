Ravenna, scontro sulla Ravegnana: motociclista 41enne al Bufalini

RAVENNA - Grave incidente stradale oggi, domenica 31 agosto, poco dopo mezzogiorno in via Ravegnana, all’altezza del civico 635. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento dei due conducenti. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Ravenna e il 118, che ha disposto l’arrivo dell’elisoccorso. Il centauro, un 41enne di Santo Stefano, è rimasto sempre cosciente ma ha subito numerosi traumi. L’uomo è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente dell’auto, un 46enne residente a Ravenna è stato invece trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Ravenna con codice di media gravità. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, la circolazione è stata interrotta per alcune ore nel tratto di via Ravegnana compreso tra via Gambellara e via Nuova.