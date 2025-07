RAVENNA. Incidente grave in via Baiona, all’altezza Alma Petroli, ieri sera con lo scontro fra una moto e un’auto. La moto, un’Honda, è finita fuori strada finendo nel canale laterale. I due giovani che viaggiavano su di essa sono rimasti feriti. In modo più grave il 28enne alla guida che è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice 3. Mentre per la passeggera ferite più lievi.