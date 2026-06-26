Ravenna, scontro in Vespa contro un’auto, gravissima ragazza di 26 anni

RAVENNA. Una ragazza di 26 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena in seguito a un grave incidente avvenuto ieri sera alle 19 a Case Murate. La ragazza era su una Vespa che percorreva via Dismano quando all’altezza di via del Rosso si è scontrata con un’auto, un Opel Agila condotta da un uomo. Lo scontro è stato violento. La giovane ha riportato traumi alle braccia, alle gamba e alla faccia. La strada è rimasta chiusa per i rilievi. Sul posto sono giunti ambulanza ed elicottero del 118, vigili del fuoco di Cervia e polizia locale di Ravenna.