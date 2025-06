Ravenna, scontro fra camion: traffico bloccato sulla Romea

RAVENNA. Traffico bloccato sulla Statale 309 Romea, al km 5,000 all’altezza di Punta Alberete dopo lo scontro fra due camion avvenuto poco dopo le 13. Attualmente sulla strada ci sono dei lavori in corso. Uno dei due mezzi pesanti ha tamponato quello che lo procedeva. Un uomo è rimasto ferito in maniera non grave. Subito sono partite le operazioni di messa in sicurezza della zona. Uno dei due camion infatti trasporta sostanze chimiche.

«Il traffico», spiega Anas in un nota, «viene deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni in loco. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Uno dei mezzi coinvolti trasportava merci pericolose. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile».