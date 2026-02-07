Ravenna, scontro contro un’auto e il furgone si ribalta

RAVENNA. Spettacolare incidente questa mattina attorno alle 7.30 all’incrocio tra via Canala e via Sant’Egidio fortunatamente senza gravi conseguenze. Un furgone Mercedes condotto da un uomo si è scontrato con una Fiat Punto guidata da una donna. L’impatto è stato violento e il furgone si è addirittura ribaltato. Sul posto sono arrivati polizia locale, ambulanza e vigili del fuoco. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero ma non ce n’è stato bisogno. I due feriti sono un codice 1 e un codice 2. Sullo stesso incrocio sono avvenuti in passato altri incidenti.