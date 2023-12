Ravenna, scontro auto moto in via Maggiore: ferito un giovane rider

Un rider 23enne è rimasto ferito sul lavoro, questa sera verso le 18.45 in via Maggiore, dopo una collisione con un’auto avvenuto all’altezza dell’incrocio di via Rasponi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia municipale, il giovane si è scontrato con una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato ovviamente il rider che è caduto sull’asfalto, l’automobilista è rimasto invece illeso. In un primo momento le condizioni del giovane non sembravano particolarmente preoccupanti, ma dopo essere giunta sul posto l’ambulanza del 118 ha richiesto l’intervento anche del medico rianimatore a bordo della cosiddetta auto medicalizzata. Dopo aver stabilizzato il ferito si è poi deciso il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.