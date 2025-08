RAVENNA - Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, a Camerlona, dove un motociclista è rimasto ferito in uno scontro all’incrocio tra via Sant’Egidio e via Reale, attorno alle 16.30. L’uomo è stato portato al Bufalini in elimedica, nessuna conseguenza per la donna alla guida dell’auto, una Opel, che si è scontrata con la sua moto. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale.