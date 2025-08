Ravenna. Scomparso a 100 anni Leonida Ceccoli, storico partigiano

Se ne è andato Leonida Ceccoli, partigiano della 8^ e 28^ Brigata Garibaldi al fianco di Arrigo “Bulow” Boldrini: aveva compiuto 100 anni nell’ottobre dell’anno scorso.

A darne notizia è l’Anpi di Ravenna, che lo ricorda come «figura di grande rilievo nella Resistenza ravennate». Nato a Voltana di Lugo nel 1992, partecipò da subito alla lotta di liberazione nelle prime formazioni dell’Appennino romagnolo. «Tornato fortunosamente in pianura - raccontano dall’Anpi - continuò la lotta nei Gap della Bassa Romagna rischiando spesso la vita, e poi all’isola degli Spinaroni nella battaglia delle valli, per continuare fino alla fine della guerra. Nel dopoguerra, negli anni durissimi dei “processi ai partigiani” fu costretto all’espatrio per una vicenda alla quale era estraneo. Rientrato in Italia si trasferì a Ravenna dove continuò la vita professionale e politica con la sua consueta costanza, modestia, rettitudine. Si legò e sposò a Novella Montanari, amministratrice e anticipatrice delle politiche di sicurezza sociale, eguaglianza di genere e di riforma della sanità». La salma sarà esposta questa mattina dalle 7.30 in obitorio a Ravenna. Il funerale si terrà nel pomeriggio di martedì.