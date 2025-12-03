Ravenna, scompare per quasi 24 ore: ritrovato dal titolare del chiosco di piadina dopo una notte di paura

È stato ritrovato in via Teodorico dopo una notte di paura. Sono state ore di angoscia per i familiari in seguito alla scomparsa di un uomo dal tardo pomeriggio di ieri. Gli ultimi avvistamenti lo segnalavano a Fornace Zarattini, quindi si sono accavallate ore di grande apprensione. Oggi pomeriggio il titolare del chiosco di piadina di via Teodorico lo ha trovato all’interno della sua auto, dando l’allarme. Oltre ai familiari si è subito recata sul posto la Polizia di Stato, intervenuta con due auto, mentre i sanitari del 118 lo hanno condotto in ospedale per accertamenti. Già ieri l’uomo aveva fatto acquisti al chiosco di piadina e il titolare aveva notato che non fosse in buone condizioni di salute. Guardando i social che avevano dato l’allarme, il titolare del chiosco lo ha riconosciuto, per la gioia dei familiari che lo hanno ringraziato calorosamente.