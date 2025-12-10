Ravenna, sciopero generale Cgil venerdì 12 dicembre: un corteo dal De Andrè fino alla Darsena

Venerdì 12 dicembre si svolgerà lo sciopero generale della Cgil. A Ravenna, la mobilitazione sarà accompagnata da una manifestazione provinciale per protestare contro la manovra economica del Governo ingiusta e sbagliata. Il corteo partirà dal parcheggio del Pala De Andrè alle 10 e terminerà in Darsena. Lungo il percorso prenderà la parola Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil della provincia di Ravenna, e successivamente il corteo giungerà in Darsena, dove dal palco prenderanno la parola esponenti della Cgil e lavoratrici e lavoratori. Le conclusioni saranno affidate a Gianna Fracassi, segretaria generale nazionale della Flc Cgil.

“In questo momento - spiega la Cgil di Ravenna - bisogna riportare al centro dell’agenda politica i bisogni reali di lavoratrici, lavoratori, giovani, pensionate e pensionati. La Cgil scende in piazza per una riforma fiscale equa e progressiva. Lavoratori e pensionati si sono trovati negli ultimi tre anni a pagare 25 miliardi di tasse in più a causa del drenaggio fiscale conseguente alla mancata indicizzazione dell’Irpef. Si va dai 700 euro di perdita netta per un reddito da 20mila euro, ai 2.000 euro di perdita per un reddito da 35mila. Questa clamorosa ingiustizia fiscale penalizza i soli redditi fissi (non chi è in flat tax, non le rendite, non i profitti). È un meccanismo che va assolutamente fermato. Saremo in piazza per aumentare salari e pensioni, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario”.

La Cgil ha predisposto pullman da tutta la provincia per raggiungere la manifestazione I pullman faranno i seguenti percorsi: Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza; Brisighella Faenza; Cervia, Savio, Fosso Ghiaia, Classe, Ponte Nuovo; San Pietro Trento, Ghibullo, Roncalceci, Russi, Piangipane; Savarna, Sant’Alberto, Casal Borsetti, Marina Romea; Porto Corsini; Conselice, Lavezzola, Voltana, Alfonsine, Mezzano; Massa Lombarda, Sant’Agata, Lugo, Bagnacavallo; Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola; Bagnara di Romagna, Solarolo, Faenza. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0544 244280 o scrivere via email a ra.manifestazioni@er.cgil.it.