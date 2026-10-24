Ravenna, sciopero del 30 ottobre: possibili disservizi Hera

RAVENNA - Il gruppo Hera informa che, per lo sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre dall’Unione sindacale di base contro carovita e politiche di riarmo, «potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti».

La multiutility ricorda inoltre che «saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge», e che «al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività».

Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno comunque usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it.

Oltre a questo, saranno disponibili anche il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l’app online My Hera.