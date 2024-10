Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale Adriatica. A perdere la vita sul colpo in seguito allo schianto è stato un uomo di 76 anni che si trovava alla guida di Fiat Doblò. L’impatto frontale con una Opel condotta da un uomo di 49 anni è avvenuto tra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe, all’incrocio con via della Sacca. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale, supportata dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.