Ravenna, schiaffi e spinte, manda la compagna all’ospedale: arrestato

RAVENNA. La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato ieri un tunisino per il reato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna. Tutto è nato dalla segnalazione di una lite in strada. Intervenuti sul posto gli agenti delle Volanti hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’abitazione della ragazza, la quale per via dell’aggressione subita, era stata accompagnata al pronto soccorso.

Dagli accertamenti si è quindi ricostruito quanto successo:, a seguito di una lite tra i due, l’uomo avrebbe aggredito la compagna dapprima in strada, poi proseguendo all’interno dell’abitazione con schiaffi e spintonandola a terra provocandole delle contusioni. L’uomo, già gravato da diversi precedenti penali sia per reati contro la persona che contro il patrimonio, nonché per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto l’accompagnamento alla Casa Circondariale.

Negli ultimi giorni sono stati emessi dal Questore di Ravenna tre distinti provvedimenti di ammonimento per violenza domestica nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi responsabili di condotte verbalmente e fisicamente aggressive verso le proprie compagne.