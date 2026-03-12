Ravenna, scarsa igiene al minimarket: sequestrati 86 chili di carne e pesce, sospesa l’attività

A Ravenna, nel corso del controllo presso un minimarket della zona Giardini Speyer, gli accertamenti di Polizia Locale, Ausl e operatori dell’Ispettorato del Lavoro hanno evidenziato irregolarità che hanno comportato l’immediata sospensione dell’attività, in ragione della mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza. L’Ispettorato del Lavoro ha proceduto ad elevare una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Contestualmente, i funzionari dell’Ausl hanno disposto il sequestro di circa 86 chilogrammi di prodotti alimentari surgelati, tra carne e pesce, ritenuti non conformi alle disposizioni vigenti, elevando una sanzione di 1.500 euro. Il personale della Polizia Locale ha inoltre accertato la presenza di prodotti alimentari privi della prevista etichettatura in lingua italiana, procedendo al sequestro di 25 confezioni e all’elevazione di una sanzione pari a 2.000 euro.