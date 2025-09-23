Ravenna, scappa durante la lite tra vicini e tenta di investire gli agenti

In auto, non si è fermato di fronte alla pattuglia della Polizia di Stato, ma ha puntato uno degli agenti, come se avesse intenzione di investirlo. Per questo sabato pomeriggio un pensionato 61enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento, stando a quanto trapela, pare si inserisca in un contesto di tensioni fra condomini. Sabato, nel primo pomeriggio, la pattuglia delle volanti era intervenuta su chiamata di una 48enne faentina, al culmine di una discussione in corso con il vicino di casa.

