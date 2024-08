Ravenna, sbarcati nella notte i migranti della Geo Barents

Nonostante il forte temporale che ha colpito il Ravennate nella serata di mercoledì, nelle prime ore di giovedì 8 agosto 2008 è approdata a Ravenna la nave ong Geo Barents con a bordo 73 migranti, con sbarco presso la banchina di Fosfitalia in via Baiona. Confermate anche le visite mediche speditive e gli adempimenti di polizia che si svolgeranno al Pala De André. Si tratta, come illustrato nel corso dell’ultima riunione operativa dal prefetto Castrese De Rosa- del tredicesimo sbarco in città dal 31 dicembre 2022, il quarto per la Geo Barents. In totale sono giunti finora al porto romagnolo 1.300 migranti di cui 277 minori non accompagnati.