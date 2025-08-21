Ravenna, sbanda ubriaco, poi inscena il furto dell’auto e perde 50 punti della patente

Si schianta contro due veicoli in sosta, si cappotta con l’auto e poi fugge a piedi tentando di sviare le indagini con una falsa denuncia. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all’1.30 in via Venezia, quando una Mercedes, dopo aver urtato due mezzi parcheggiati, ha concluso la corsa in mezzo alla strada, riversa su di un fianco.

Il conducente, un marocchino di 26 anni, in evidente stato di ubriachezza, si è allontanato dal luogo dell’incidente, inscenando con le forze dell’ordine il furto del proprio veicolo. Tale versione è stata però subito smentita: una pattuglia del pronto intervento della Polizia locale intervenuta per i rilievi, ha acquisito prove e testimonianze inequivocabili che lo individuavano quale responsabile dell’incidente.

Lo straniero aveva nel frattempo cercato di rendersi irreperibile, ma è stato poco dopo scoperto mentre si nascondeva, nelle vicinanze, sotto un veicolo in sosta. Messo di fronte alle evidenze del fatto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per l’assunzione di alcol e droga, dando in escandescenze, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

La Polizia locale, oltre alla denuncia per il rifiuto di sottoporsi a etilometro e drug-test, nonché per la guida in stato di ebbrezza, lo ha denunciato anche per simulazione di reato; sono state inoltre contestate numerose violazioni amministrative al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa mille euro e la decurtazione di più di 50 punti sulla patente, che gli è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.