Ravenna, satelliti manipolati per pescare: sequestrati quattro pescherecci

Quattro pescherecci sequestrati, sei mesi di indagini e un presunto sistema tecnologico studiato per ingannare i controlli satellitari e pescare in aree vietate. È il risultato di una complessa attività della Guardia Costiera di Ravenna coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un sofisticato meccanismo di manipolazione dei sistemi elettronici di monitoraggio delle barche da pesca professionale. Il sistema - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbe immesso irregolarmente nel mercato ittico oltre 850 tonnellate di pesce per un valore stimato in oltre due milioni di euro.

Nei giorni scorsi i militari della Capitaneria di Porto hanno eseguito il sequestro preventivo delle imbarcazioni, ormeggiate nel porto di Porto Garibaldi, svolgendo contestualmente perquisizioni a bordo e acquisendo documentazione e apparecchiature elettroniche ritenute utili alle indagini.

L’inchiesta si è concentrata su motopescherecci con reti da traina in coppia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli armatori avrebbero adottato un consolidato sistema per eludere i controlli e continuare a operare anche all’interno di zone interdette alla pesca. Le verifiche sono state condotte attraverso tecniche informatiche di polizia giudiziaria, servizi di osservazione in mare, pedinamenti a terra e l’utilizzo di sistemi gps. Il confronto tra i dati raccolti dagli investigatori e quelli trasmessi dai dispositivi di controllo obbligatori installati a bordo è risultato divergente.