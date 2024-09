Ravenna, sassaiola alla partita di Prima categoria emessi 8 daspo. Lontano dagli stadi per un periodo tra 5 e 8 anni

In relazione agli scontri avvenuti tra i tifosi del San Pancrazio e del Bagnacavallo nel pomeriggio del 15 settembre 2024, presso lo stadio “D.Neri” di Russi, durante l’incontro di calcio valevole per la prima giornata del campionato di Prima Categoria, il questore di Ravenna, Lucio Pennella ha emesso 8 daspo, di cui due con obbligo di firma, nei confronti di altrettanti soggetti che hanno partecipato attivamente ai gravi disordini; i provvedimenti sono stati adottati al termine dell’immediata istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine sulla base dei primi accertamenti investigativi forniti dalla Digos e dai Carabinieri di Russi. A carico dei partecipanti alla rissa sono stati notificati i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso a manifestazioni sportive, che vieterà loro di assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per 5 e 8 anni.