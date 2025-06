Ravenna, Sapir: utile consolidato oltre i 4 milioni

RAVENNA. Valore della produzione ben oltre i 74 milioni di euro e utile sopra i 4,4. L’assemblea degli azionisti di Sapir, società che opera in banchina nel porto di Ravenna, approva il bilancio 2024 con numeri tutti in territorio positivo. A livello civilistico, Sapir chiude l’anno con un utile d’esercizio di 3,1 milioni di euro, a livello consolidato, appunto, di 4,4. Mentre il patrimonio netto sale da circa 133 milioni a quasi 134,3. Complessivamente sono 3,6 milioni di tonnellate le merci movimentate, in aumento del 9%, e il numero medio dei dipendenti cresce da 223,2 a 235,1. L’assemblea procede anche al rinnovo del cda, che resterà in carica per il prossimo triennio, con la conferma di Riccardo Sabadini come presidente, di Nicola Sbrizzi come vicepresidente e di Mauro Pepoli quale amministratore. Con loro nel nuovo cda anche Emanuela Bacchilega, Luca Grilli, Massimo Mazzavillani, Elisabetta Molinari, Guido Ottolenghi, Marianna Pampanin.