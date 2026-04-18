Ravenna, sanguinosa rissa in via Maggiore: 4 denunce

I Carabinieri di Ravenna hanno denunciato a piede libero quattro stranieri, per i reati di rissa aggravata, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e ubriachezza molesta.

Nella serata di domenica 12 aprile due pattuglie della Sezione Radiomobile, hanno ricevuto la segnalazione di una rissa in corso nei pressi di un bar in via Maggiore. Nell’immediato i militari sono intervenuti sul posto riuscendo a bloccare i protagonisti ed accertando che presentavano ferite e tumefazioni dovute alla rissa, uno in particolare aveva riportato un vistoso taglio ad un orecchio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un cutter, celato in un giubbotto indossato da uno dei partecipanti alla rissa, che è stato sequestrato.

Dopo l’intervento dell’ambulanza e le cure prestate presso il Pronto Soccorso i coinvolti sono stati condotti presso gli uffici del Comando Provinciale ove al termine delle procedure di identificazione sono stati denunciati in stato di libertà.