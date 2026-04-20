Ravenna, sanguinosa lite con coltello e collo di bottiglia: un arresto e una denuncia

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato uno straniero di 26 anni e denunciato a piede libero un complice, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata arrivata al 112, che segnalava una lite in corso tra quattro giovani nei pressi del sottopasso ferroviario pedonale. I militari intervenuti hanno avuto non poche difficoltà. Infatti due dei giovani coinvolti hanno assunto un atteggiamento aggressivo e violento verso i Carabinieri, rendendo necessario l’utilizzo del taser per rendere i soggetti inoffensivi e garantire l’incolumità di tutti i presenti.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’episodio sarebbe iniziato in zona Darsena. L’arrestato ed il complice avrebbero preso di mira, per futili motivi, altri due ragazzi seduti su una panchina, dapprima rivolgendo loro delle offese verbali e poi estraendo un coltello a serramanico ed un collo di una bottiglia con cui li ferivano. A questo punto, dopo aver sequestrato il coltello ed il collo della bottiglia, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 26enne e alla denuncia a piede libero del suo complice. Per l’arrestato il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla vittima.