Ravenna, Salvini alla firma per la diga del rigassificatore: sarà lunga quasi un chilometro, lavori in due anni GALLERY

RAVENNA. Una banchina verticale in cemento armato lunga 880 metri e larga 22 posta a 8,5 chilometri dalla costa di Punta Marina, a sud del porto di Ravenna. Tempo stimato per i lavori: 24 mesi. Parliamo della diga foranea per proteggere il nuovo terminal galleggiante dedicato al rigassificatore. A costruire l’opera saranno in consorzio Acciona (azienda globale leader nei settori dell’ingegneria civile e dell’energia sostenibile), e RCM Costruzioni. Oggi alla firma del contratto per la realizzazione della diga presente anche il vicepresidente del Consiglio e ministro a Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini