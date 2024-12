Ravenna. Salvato in mare un giovane surfista aggrappato agli scogli

Salvataggio in mare ieri mattina per un giovane surfista.

Un ragazzo sui vent’anni ieri verso le 12 all’altezza del bagno Mare blu a Punta Marina è stato sorpreso dalle onde e sbattuto all’altezza degli scogli dove è rimasto aggrappato a un palo per circa una mezz’ora, La Capitaneria di porto non è riuscita ad avvicinarsi, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori da Ravenna che con il gommone sono arrivati a una trentina di metri dalla scogliera. Due si sono tuffati in mare e uno ha raggiunto il ragazzo e l’ha accompagnato a nuoto fino al gommone. Poi è stato portato a riva. In spiaggia nel frattempo sono accorsi il personale medico con l’ambulanza e un elicottero da Bologna dei vigili del fuoco. Il giovane era molto infreddolito e con i piedi feriti. E’ stato medicato sul posto e portato al pronto soccorso. (foto Fiorentini)