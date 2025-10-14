Ravenna, salvarono la vita ad un neonato e sventarono un suicidio: premiati tre giovani Carabinieri

  • 14 ottobre 2025
Oggi il Comandante Provinciale di Ravenna ha consegnato degli encomi semplici a tre giovani Carabinieri della Provincia, distintisi per atti di valore particolarmente rilevanti sul piano della tutela delle comunità e vicinanza al cittadino. I militari cui è stato tributato l’encomio sono: Giuseppe Pio Di Blasio in forza alla Stazione di Sant’Agata sul Santerno e Danilo Marusco e Riccardo Monti, in forza alla Stazione di Ravenna. I tre hanno rispettivamente prestato soccorso ad un neonato privo di sensi che aveva le vie respiratorie occluse a causa dell’ingestione di un corpo estraneo, salvandogli la vita e sventato il suicidio di una persona con una forte crisi depressiva in atto. Questi gesti, caratterizzati da particolare valore sul piano umano, rappresentano al meglio la figura del Carabiniere impegnato quotidianamente non solo nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche, e soprattutto, nella tutela e vicinanza ai cittadini.

Le congratulazioni a 4 Luogotenenti

Inoltre questa mattina, alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale di Ravenna e delle Compagnie di Cervia Milano Marittima, Lugo e Faenza, il Comandante Provinciale Col. Andrea Lachi, ha anche voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di “Carica Speciale, grado apicale del ruolo dei marescialli. Si tratta di Antonio Di Paola, Vice Comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ravenna; Giacomo Brina, addetto all’Aliquota Operativo del NORM di Cervia Milano Marittima; Giorgio Tantimonaco, Comandante della Stazione di Savio; Vladimiro Portulano, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna.

