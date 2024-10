Ravenna salva grazie alle idrovore, Lido Adriano in crisi

La città ha tenuto. Le idrovore, azionate a pieno regime, hanno riportato Ravenna entro la soglia d’allarme che via via era salita sabato sotto l’incessante abbattersi della pioggia. Pioggia che questa volta ha travolto anche l’Emilia, capoluogo compreso.

Anche i tecnici di Hera sono dovuti intervenire per ripristinare il flusso fognario, andato in crisi proprio durante le operazioni di prosciugamento degli immobili. Numerose segnalazioni sono giunte da proprietari di seconde case, che consapevoli del problema che già in passato ha riguardato la località, ieri mattina si sono recati a controllare.

Il punto debole, per il territorio del comune lato mare, si è spostato verso Lido Adriano. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, specialmente nel centro del paese, impegnati per tutta la giornata di ieri nella gestione delle chiamate principalmente per garage, cantine, scantinati di condomini sommersi dall’acqua.

Qualche abitazione allagata alle porte di Ravenna, lungo via Tomba a Sant’Antonio. In città la “maxi idrovora” di via Canalazzo, la più importante per la tenuta in caso di eventi meteorologici così intensi, non ha smesso un istante di pompare acqua nel canale Magni, alle porte del capoluogo. La una pompa ad alta capacità, in dotazione ai vigili del fuoco, ha continuando a lavorare su via Canalazzo, con lo scopo di alleggerire il bacino del canale Drittolo.

Parallelamente è stato necessario un costante monitoraggio degli scoli consortili anche grazie all’impiego di ulteriori idrovore, in particolare in prossimità dei centri abitati. Il Consorzio di Bonifica ha posizionato dei propri impianti di sollevamento in ausilio agli impianti idrovori.

Nelle primissime ore di domenica il livello del fiume Ronco ha raggiunto la soglia arancione; meno preoccupante il Montone, rimasto entro la soglia gialla. Allo stesso modo, le piene del Lamone e del Reno, giunte progressivamente verso valle, sono state costantemente sorvegliate dal centro operativo comunale.