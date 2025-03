Ravenna, sale la febbre “reale”. Sala gremita per lo storico inviato Antonio Caprarica

Sala D’Attorre al completo ieri sera per l’incontro con Antonio Caprarica, ospite dell’Associazione Culturale Italo-Britannica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il noto giornalista, già corrispondente Rai da Londra e profondo conoscitore della famiglia reale britannica, ha tenuto una conferenza intitolata “Reali e poeti nel Belpaese”, catturando l’attenzione di un pubblico numeroso e partecipe.

L’evento si è inserito in un contesto di grande attualità, a pochi giorni dalla storica visita di Re Carlo III e della Regina Camilla a Ravenna. Un’occasione che ha contribuito ad accendere l’interesse verso i rapporti tra Italia e Regno Unito, anche sul piano culturale.

Caprarica ha proposto un’analisi approfondita del viaggio come tratto distintivo della formazione britannica, ripercorrendo il valore educativo del grand tour, in voga tra i giovani aristocratici fin dal XVII secolo. Particolare attenzione è stata riservata alla figura di Lord Byron e al suo legame con Ravenna, città che lo ospitò per alcuni anni e alla quale rimase legato anche nella sua produzione letteraria.

Non sono mancati riferimenti all’attualità, con una riflessione sul significato della scelta di Ravenna come prima tappa ufficiale del sovrano britannico in Italia. Un gesto considerato coerente con il profilo culturale di Carlo III e con la sua attenzione per la storia e il patrimonio artistico europeo.L’iniziativa ha confermato l’interesse della cittadinanza per i temi di respiro internazionale letti attraverso la lente della storia locale, e ha offerto uno sguardo originale sui legami – passati e presenti – tra Ravenna e il mondo anglosassone.