Ravenna, rubavano nelle auto: arrestati due giovani richiedenti asilo

RAVENNA. Questa notte, poco dopo la mezzanotte, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini di nazionalità egiziana, rispettivamente di 23 e 21 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è partita da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza, a seguito della quale la Sala Operativa ha disposto l’invio di un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nei pressi del parcheggio pubblico di via Port’Aurea. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato due autovetture con i vetri infranti, all’interno delle quali erano stati asportati vari oggetti, nonché di una terza autovettura con un finestrino danneggiato.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare e fermare i due egiziani entrambi richiedenti asilo. Le autovetture danneggiate sono una Ford Puma, un’Alfa Romeo Giulia e una Mercedes con targa estera. Nel corso delle fasi di controllo, i fermati hanno opposto resistenza agli operatori di polizia, rendendo necessario il loro accompagnamento presso gli uffici della Questura, dove sono stati tratti in arresto. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il trattenimento degli arrestati presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.