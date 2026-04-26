Ravenna, rubate le offerte alla chiesa di San Rocco

Furto nel tardo pomeriggio di venerdì alla chiesa di San Rocco, nel centro di Ravenna, dove ignoti hanno portato via l’intera colonnina delle offerte collocata nella sacrestia. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità parrocchiale, non solo per il valore economico del bottino, ritenuto relativamente ingente, ma soprattutto per il gesto compiuto in un luogo di culto frequentato ogni giorno da fedeli e volontari. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero riusciti a introdursi nella sacrestia e ad asportare l’offertorio nella sua interezza, senza limitarsi a prelevare il contenuto. All’interno della colonnina erano custodite le offerte raccolte durante l’intera settimana: denaro lasciato dai parrocchiani come contributo alle attività della chiesa e alle necessità della comunità religiosa. L’ammanco è stato scoperto poco dopo, facendo scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del furto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione tempi e modalità dell’episodio, anche attraverso eventuali testimonianze e verifiche nella zona. Non si tratterebbe, però, di un fatto del tutto isolato. Nei giorni scorsi, infatti, un uomo aveva già tentato un furto all’interno della stessa chiesa, ma in quell’occasione era stato fermato prima di riuscire a portare a termine il colpo. Proprio per questo motivo, tra le ipotesi dei parrocchiani, c’è anche quella che possa trattarsi della stessa persona, tornata nuovamente in azione approfittando di un momento favorevole.