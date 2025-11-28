Ravenna, rubano vestiti e scappano tra i vicoli del centro: inseguiti e arrestati

I Carabinieri di Ravenna, hanno arrestato due giovani per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio quando due pattuglie, nel passare nel centro storico, sono state fermate da alcuni cittadini i quali hanno indicato ai militari due giovani che stavano scappando dopo aver appena rubato alcuni capi di abbigliamento da un vicino negozio.

Immediatamente gli equipaggi delle due gazzelle hanno rincorso a piedi i due ragazzi i quali, nonostante avessero tentato di far perdere le loro tracce tra i vicoli del centro, sono stati bloccati e trovati con ancora indosso i vestiti appena rubati, ai quali erano stati, tra l’altro, strappati i sistemi antitaccheggio, rinvenuti poi all’interno del negozio. Nella circostanza, inoltre, nel tentativo di scappare, non hanno esitato ad usare violenza contro i militari.

A questo punto i due, già noti alle Forze dell’Ordine per i propri trascorsi giudiziari, sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di viale Pertini fino a questa mattina quando sono comparsi davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti di uno, l’obbligo di dimora nel comune di Bagnacavallo con presentazione giornaliera in caserma, mentre per l’altro, il divieto di dimora nel comune di Ravenna.