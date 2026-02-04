Ravenna, rubano un’auto e la usano come ariete per fare razzia di preziosi nella gioielleria dell’Esp

Spaccata nella notte all’Esp usando un’auto come ariete. Una banda di ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Ravenna, con la gioielleria Bluespirit presa d’assalto dai malviventi. I ladri hanno puntato la porta d’ingresso in zona ovest e a volto coperto hanno fatto razzia di gioielli, per poi scappare utilizzando una seconda auto. Le indagini sono a cura dei Carabinieri di Ravenna e si confida nell’aiuto delle telecamere di sorveglianza per trovare indizi utili e risalire agli autori. Poche ore prima dell’assalto, i malviventi hanno rubato una Fiat Panda a Borgo Montone, per poi sfondare la vetrata in retromarcia.