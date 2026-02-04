Ravenna, rubano un’auto e la usano come ariete per fare razzia di preziosi nella gioielleria dell’Esp

L’interno della gioielleria assaltata dai ladri (foto Massimo Fiorentini)
La gioielleria all’interno dell’Esp (foto Fiorentini)
L’ingresso attaccato dai ladri la scorsa notte (foto Fiorentini)
Spaccata nella notte all’Esp usando un’auto come ariete. Una banda di ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Ravenna, con la gioielleria Bluespirit presa d’assalto dai malviventi. I ladri hanno puntato la porta d’ingresso in zona ovest e a volto coperto hanno fatto razzia di gioielli, per poi scappare utilizzando una seconda auto. Le indagini sono a cura dei Carabinieri di Ravenna e si confida nell’aiuto delle telecamere di sorveglianza per trovare indizi utili e risalire agli autori. Poche ore prima dell’assalto, i malviventi hanno rubato una Fiat Panda a Borgo Montone, per poi sfondare la vetrata in retromarcia.

