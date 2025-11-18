Ravenna, rubano nei centri commerciali merce per 5mila euro: arrestati

RAVENNA. Ieri pomeriggio i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato tre cittadini stranieri, due 36enni e un 24enne, per furto in concorso. Il tutto è cominciato verso le 15.30 quando diversi cittadini hanno chiamato il 112 segnalando che all’esterno di un supermercato c’erano tre persone che si aggiravano con fare sospetto. A questo punto l’operatore della centrale operativa ha fatto convergere in zona diverse pattuglie ed un equipaggio della Sezione Radiomobile, dopo aver raccolto diverse testimonianze, ha individuato le tre persone segnalate che caricavano su di una macchina con targa straniera diverso materiale che è stato poi accertato essere stato appena rubato dal supermercato. Una successiva perquisizione veicolare e personale, ha permesso ai militari di rinvenire, oltre a un coltello a serramanico della lunghezza di 25 cm, numerosi altri generi alimentari, prodotti per la cosmesi e svariato materiale informatico. Tutta merce, per un valore superiore ai 5.000 euro, che è poi risultata essere stata rubata in diversi centri commerciali della città. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente restituito ai titolari dei negozi e i tre fermati sono stati arrestati e accompagnati in caserma. Oggi pomeriggio sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato il loro arresto, ha disposto, per uno, la misura cautelare degli arresti in carcere, mentre per gli altri due, il divieto di dimora nel comune di Ravenna.

Anche in questa occasione, fanno sapere i Carabinieri, è stato determinante il contributo fornito dalla cittadinanza; grazie infatti alla segnalazione pervenuta al numero di intervento 112, la centrale operativa del Comando Provinciale ha potuto indirizzare con precisione e rapidità le pattuglie in servizio sul territorio.