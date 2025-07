Ravenna, rubano l’incasso della tabaccheria con il trucco della banconota a metà

Il primo ladro è entrato in tabaccheria e ha pagato un pacchetto di sigarette con una banconota tagliata a metà e il titolare, accortosi dopo poco che il contante non era piegato ma proprio danneggiato e quindi inutilizzabile, è uscito per farglielo notare; il secondo ha fatto capolino proprio in questo lasso di tempo, mentre il complice fingeva di frugare nelle tasche a caccia della metà di banconota perduta, e in una manciata di secondi si è intrufolato nel negozio, ha prelevato il denaro in cassa ed è fuggito, subito seguito dall’altro.

E’ così che ieri pomeriggio intorno alle 16 hanno messo a segno un colpo da circa 2.000 euro alla Tabaccheria Duomo, nella piazza omonima: questo il valore approssimativo del contante che si trovava nella casa ieri pomeriggio. Il proprietario, resosi conto di quanto accaduto, ha subito contattato le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia locale, cui il tabaccaio ha raccontato la singolare tecnica impiegata dalla coppia di malviventi per derubarlo. Non una rapina poiché non sono state impiegate minacce né armi, ma un furto aggravato dalle sfumature truffaldine.

I due sono stati descritti dall’uomo come di probabili origini sudamericane, di età compresa fra i 30 e i 40 anni. La polizia locale cercherà di identificarli attraverso le immagini riprese dalle telecamere interne del negozio, oltre a quelle provenienti dai sistemi di videosorveglianza posti nelle vicinanze.